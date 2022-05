Automobili | Sta arrivando un nuovo OBBLIGO | scatta tra poco più di un mese

Leggi su ck12

(Di domenica 22 maggio 2022) Sta diper cambiare tutto. Se siete in procinto di cambiare automobile, state molto attenti a questo dettaglio: sarà obbligatorioper le(Pexels)Periodicamente le regole sullee sulla loro circolazione vengono riviste ed aggiornate. Questo ha come motivazione di base una necessità di tutelare sempre di più glisti, cercando di restringere le condizioni che possono metterli a rischio favorendo gli incidenti. Trapiù di un, la normativa delleintrodurrà un, una vera e propria rivoluzione per tutti glisti e i possessori di un’auto. Ora cambierà davvero significativamente ...