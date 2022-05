Allegri impallidisce nel confronto con Pirlo | paragone impietoso per Max

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 maggio 2022)inper Max. La sua Juve peggiore di quella del 2020/21 Nonostante le tante critiche ricevute e l'esonero di fine stagione, Andreaun anno dopo ha la consapevolezza di aver fatto decisamente meglio con la Juventus di Massimiliano, almeno in riferimento all'ultima annata del livornese. La Juventus diha chiuso facendo 8 punti in meno di quella di(70 contro 78), perdendo 2 partite in più (8), segnando 20 gol in meno (57-77) e subendone 38 contro i 38 di un anno fa. Ciò nonostante quasi sicuramente il tecnico livornese sarà confermato da Madama.