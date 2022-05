Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2022 ore 11:30 (Di sabato 21 maggio 2022) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DI BUFALOTTA TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO E PIU’ AVANTI NEL TRATTO TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI VERSO Roma TRA PRIMA PORTA E IL GRA SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA, DOVE CI SONO CODE NEI PRESSI DI VIA DI CIAMPINO, ANCHE QUI IN DIREZIONE Roma IN USCITA DALLA CAPITALE, SULL’AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DI CASAL LUMBROSO PROSEGUONO I DISAGI SULLA VIA PONTINA, IN ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022)DEL 21 MAGGIOORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DI BUFALOTTA TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO E PIU’ AVANTI NEL TRATTO TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI VERSOTRA PRIMA PORTA E IL GRA SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA, DOVE CI SONO CODE NEI PRESSI DI VIA DI CIAMPINO, ANCHE QUI IN DIREZIONEIN USCITA DALLA CAPITALE, SULL’AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DI CASAL LUMBROSO PROSEGUONO I DISAGI SULLA VIA PONTINA, IN ...

Advertising

quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso in via Appia Pignatelli - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Viale Marconi, traffico rallentato (Fermi-Bortolotti) - romamobilita : #viabilità #Roma Via Aurelia, traffico intenso (Gra-Casalombroso) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via dei Sette Metri - romamobilita : #viabilità #Roma Viale Marconi, traffico rallentato (Fermi-Bortolotti) -

L'amm. Marchesi: "Al termine di questo mandato consegniamo una Barbarano migliore' ...Lazio e ulteriori 300mila euro investiti dalla Provincia di Viterbo per migliorare la viabilità ... vestiti, medicinali e quant'altro su sollecitazione della Chiesa Santa Sofia di Roma per il sostegno ... L'amministrazione Marchesi: "Grazie Barbaranesi, stiamo costruendo un nuovo Rinascimento" ...Lazio e ulteriori 300mila euro investiti dalla Provincia di Viterbo per migliorare la viabilità ... vestiti, medicinali e quant'altro su sollecitazione della Chiesa Santa Sofia di Roma per il sostegno ... RomaDailyNews ...Lazio e ulteriori 300mila euro investiti dalla Provincia di Viterbo per migliorare la... vestiti, medicinali e quant'altro su sollecitazione della Chiesa Santa Sofia diper il sostegno ......Lazio e ulteriori 300mila euro investiti dalla Provincia di Viterbo per migliorare la... vestiti, medicinali e quant'altro su sollecitazione della Chiesa Santa Sofia diper il sostegno ... Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 17:45 - RomaDailyNews