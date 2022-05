Traffico Roma del 21-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare coda per un incidente all’altezza della Casilina direzione Appia sulla Pontina invece per lavori riduzione della carreggiata tra Castelno e via di Decima in ambo i sensi di marcia caro ma la polizia locale segnala rallentamenti possibile in via Appia Pignatelli a seguito del ribaltamento di un veicolo all’altezza di via Cecilia metella un auto incidentata invece segnalata su via della Sorbona all’altezza del Politecnico incidente poi su via dei Bevilacqua all’altezza della Stazione Aurelia salita menti per un nuovo incidente in Viale Togliatti all’altezza del Parco Madre Teresa di Calcutta prevista invece una manifestazione dalle 8 in piazza del Popolo per l’evento Play Music Tap violence e disagi in tutta l’aria e stasera ...