Traffico Roma del 21-05-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 maggio 2022) Luceverderitrovati in studio ma di Barbara Taormina nessuna indicazione particolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo in città la polizia locale segnalare un veicolo ribaltato in via Appia Pignatelli all’altezza di via Cecilia metella auto incidentata su via della Sorbona all’altezza di via del Politecnico noi ci dente su via dei Bevilacqua all’altezza della Stazione Aurelia alla Balduina oggi mercato in largo Giorgio Maccagno tra via Romeo Rodriguez Pereira e via Ugo De Carolis prevista infine una manifestazione dalle 18 in Piazza del Popolo per l’evento Play Music top gainers disagi in tutta l’area circostante per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Mari Barbara dormire ancora tutto grazie per la più tardi un servizio a cura della c e della ...