Taranto-San Giorgio Jonico, accusa: minorenne molestata in pullman. Arrestato 65enne Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di violenza sessuale in danno di minore, un sessantacinquenne nato e residente a Grottaglie, censurato e nullafacente. Alle 15:00 circa, è giunta un'allarmante chiamata al 112, con cui alcune studentesse, che viaggiavano a bordo di un autobus CTP di ritorno da Taranto e diretto a San Giorgio Jonico, hanno segnalato la presenza di un uomo che stava molestando sessualmente una loro coetanea, 14enne, seduta accanto a lui. I Carabinieri hanno quindi individuato velocemente il bus bloccandolo lungo la tratta. Saliti a bordo, i militari hanno subito raggiunto la giovane vittima, sottraendola ai palpeggiamenti ...

