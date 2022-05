Stragi di Capaci e via D’Amelio, Bellanova: “Un crinale nella storia del nostro Paese” (Di sabato 21 maggio 2022) ROMA – “Considero la strage di Capaci, come quella di via D’Amelio, un crinale nella storia del nostro Paese. E’ il momento in cui inizia ad affermarsi gradatamente ma irreversibilmente nella società civile la coscienza del pericolo mortale costituito dalla criminalità organizzata di stampo mafioso ma anche la consapevolezza di come la mafia o, meglio, le mafie agiscano nutrendo ampie zone grigie, inquinando istituzioni, territori, economie”. Lo afferma su Facebook la vice ministra alle infrastrutture, Teresa Bellanova (foto). “La modalità abnorme di quegli eventi – aggiunge – pone l’opinione pubblica di fronte alle sue responsabilità. Da allora nessuna esitazione, nessun indugio è stato più possibile. Non che gli attentati a Falcone e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 21 maggio 2022) ROMA – “Considero la strage di, come quella di via, undel. E’ il momento in cui inizia ad affermarsi gradatamente ma irreversibilmentesocietà civile la coscienza del pericolo mortale costituito dalla criminalità organizzata di stampo mafioso ma anche la consapevolezza di come la mafia o, meglio, le mafie agiscano nutrendo ampie zone grigie, inquinando istituzioni, territori, economie”. Lo afferma su Facebook la vice ministra alle infrastrutture, Teresa(foto). “La modalità abnorme di quegli eventi – aggiunge – pone l’opinione pubblica di fronte alle sue responsabilità. Da allora nessuna esitazione, nessun indugio è stato più possibile. Non che gli attentati a Falcone e ...

