(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGrottaminarda (Av) – Poco dopo le 6 di questa mattinastrada A16nel tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata in direzioneè avvenuto un incidente che ha visto coinvolto unavettura e un mezzo pesante. Nel violento impatto, il conducente dell’, un uomo di 59 anni originario di Panni in provincia di Foggia, ha perso la vita. Mentre l’uomo alla guida del pesantemezzo non ha subito grosse conseguenze. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ptvtelenostra : VALLESACCARDA (AV). SCONTRO AUTO-CAMION IN AUTOSTRADA, PERDE LA VITA 59 ENNE DI PANNI (FG) - - anteprima24 : ** Scontro auto-camion sulla Napoli-Canosa, muore un 59enne ** - UnioneSarda : #Sardegna - Scontro fra auto a #Muravera: gravi i conducenti, soccorsi due neonati - SkyTG24 : Incidente sulla A16, scontro tra auto e mezzo pensante nell'Avellinese - infoitinterno : Melicucco, scontro tra due auto sulla 'Jonio-Tirreno': una vittima e tre feriti -

Fanpage.it

Nel frattempo il Suv ha terminato la sua corsa nel parcheggio della Idrosanitaria Fratelli Chiari, travolgendo alcuneparcheggiate. Il bilancio è di un deceduto e altri tre feriti trasferiti in ...Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il furgone Renault sia stato urtato da un', una Range Rover, mentre questa era in fase di sorpasso. Loavrebbe causato il ribaltamento , con il ... Scontro auto-camion, ferito il sindaco di Foglianise: ricoverato a Benevento in codice rosso Incidente mortale lungo l'autostrada A 16 Napoli-Bari. A perdere la vita un uomo di 59 anni di Panni, in provincia di Foggia. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di ...Feriti anche gli occupanti della Passat, madre e figlio, che sono stati portati nell’ospedale di Polistena. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Siderno e Reggio Calab ...