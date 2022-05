Sconcerti: “Pioli è un grande allenatore. Totti su Dybala? Rischia di mettere in imbarazzo la società” (Di sabato 21 maggio 2022) Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio. Di seguito le sue dichiarazioni a Maracanà sulla lotta Scudettto e sulle parole di Totti su Dybala. Atto finale di questo campionato: da assegnare Scudetto, zona Europa e zona salvezza. Che ne pensa? “Penso che definire mediocre questo campionato sia ingiusto. Credo che comunque il livello non sia stato altissimo, è mancata la Juventus, ci sono state 5-6 squadre che potevano fare sicuramente di più. Mediocre è troppo ma sicuramente il fatto che questo campionato sia stato combattuto non significa che sia stato di qualità e questo campionato ha dimostrato la nostra povertà economica”. Pioli, Sconcerti: “E’ stato fortunato nel trovare un gruppo di giovani con cui lui è riuscito a fare il ... Leggi su seriea24 (Di sabato 21 maggio 2022) Marioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio. Di seguito le sue dichiarazioni a Maracanà sulla lotta Scudettto e sulle parole disu. Atto finale di questo campionato: da assegnare Scudetto, zona Europa e zona salvezza. Che ne pensa? “Penso che definire mediocre questo campionato sia ingiusto. Credo che comunque il livello non sia stato altissimo, è mancata la Juventus, ci sono state 5-6 squadre che potevano fare sicuramente di più. Mediocre è troppo ma sicuramente il fatto che questo campionato sia stato combattuto non significa che sia stato di qualità e questo campionato ha dimostrato la nostra povertà economica”.: “E’ stato fortunato nel trovare un gruppo di giovani con cui lui è riuscito a fare il ...

