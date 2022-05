(Di sabato 21 maggio 2022) Leeè il vincitore delladel, celebre ultramaratona da Firenze-Faenza a cui hanno partecipato oltre 3.000 runners da tutto il mondo. Ilsi è imposto con il tempo di 7:03.28, conducendo per larghi tratti e tagliando il traguardo per primo. Tra poco scopriremo chi lo succederà e chi vincerà la gara femminile. IN AGGIORNAMENTO SportFace.

Advertising

corona_tweet : RT @ParliamoDiNews: Running, risultati e classifiche 100km del Passatore 2022: trionfa il britannico Grantham #CORONAVIRUS @istsupsan #21ma… - ParliamoDiNews : Running, risultati e classifiche 100km del Passatore 2022: trionfa il britannico Grantham #CORONAVIRUS @istsupsan… - MarathonWorld1 : Malcesine Bado Trail: i risultati del Day 2: Sergio Bonaldi e Stephanie Kroll vincono la 24km, Luca Carrara e Marta… - fabioalisei : Con pazienza e fatica i risultati arrivano, nello sport come nella vita. O magari no. Però provarci è l’unico modo… - MarathonWorld1 : Malcesine Bado Trail: i risultati della Vertical: Alessia Scaini & Sergio Bonaldi firmano la prova vertical dell'ed… -

SPORTFACE.IT

...a una delle gare delle World Series nel 2022 avranno l'opportunità di raccogliere leStones ... Sono cresciuto a britpop, romanzi esistenzialisti e birra, e questi sono i. Non so se sia ......Canepa si conferma campionessa italiana della 24 ore di corsa nel Cinisello Balsamo... Sono cresciuto a britpop, romanzi esistenzialisti e birra, e questi sono i. Non so se sia un bene. Running, risultati e classifiche 100km del Passatore 2022: trionfa il britannico Grantham I risultati di una nuova ricerca americana spiegano perché correre fa bene al cervello e quali altri benefici si possono trarre dalla corsa a tutte le età.Il resoconto della prima edizione di UTLAC 250, ultratrail sul Lago di Como. Le novità introdotte tra pacer e GPS, il percoros e i tempi dei vincitori.