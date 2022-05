Rdc: Renzi, 'io sono per abolirlo, è diseducativo' (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è per abolire il reddito di cittadinanza perché "è una roba diseducativa". Della misura, "approvata anche dalla Lega purtroppo", Renzi ha parlato alla scuola politica della Lega, commentando l'allarme lanciato dal ministro Massimo Garavaglia sui lavoratori stagionali che non si riescono a trovare. "In Italia il bravo ministro del Turismo propone di fare un decreto flussi per prendere lavoratori dall'estero per la stagione. Dice che mancano 350mila persone. Sapete che vuol dire questo? Che questo Paese ha un problema gigantesco. Abbiamo speso 21 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza", sottolinea il politico. "Io sono per abolirlo, quelli che ti dicono che va riformulato sono quelli alla Di Maio che l'hanno fatto e poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Il leader di Italia Viva, Matteo, è per abolire il reddito di cittadinanza perché "è una roba diseducativa". Della misura, "approvata anche dalla Lega purtroppo",ha parlato alla scuola politica della Lega, commentando l'allarme lanciato dal ministro Massimo Garavaglia sui lavoratori stagionali che non si riescono a trovare. "In Italia il bravo ministro del Turismo propone di fare un decreto flussi per prendere lavoratori dall'estero per la stagione. Dice che mancano 350mila persone. Sapete che vuol dire questo? Che questo Paese ha un problema gigantesco. Abbiamo speso 21 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza", sottolinea il politico. "Ioper, quelli che ti dicono che va riformulatoquelli alla Di Maio che l'hanno fatto e poi ...

