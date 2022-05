Non trova salma del padre in ospedale, era in viaggio per cremazione (Di sabato 21 maggio 2022) Marsala – Scambio di cadaveri all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. A denunciarlo, dopo avere chiamato la polizia, ed essersi rivolta ad un legale, è stata una donna che racconta che quando ieri si è presentata in ospedale insieme al personale dell’impresa di pompe funebri cui si era rivolta per prendere in consegna il corpo del padre deceduto il giorno prima e metterlo dentro la bara, “gli addetti non riuscivano a trovare la salma” e al posto di quella del genitore “veniva consegnata quella di un altro defunto”.Il personale delle pompe funebri avrebbe, quindi, chiesto spiegazioni alla direzione sanitaria, che “dopo alcune ricerche – afferma la donna – confermava che era avvenuto uno scambio di salme”. Dopo l’arrivo della polizia, “si è scoperto – continua la figlia – che la ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 21 maggio 2022) Marsala – Scambio di cadaveri all’“Paolo Borsellino” di Marsala. A denunciarlo, dopo avere chiamato la polizia, ed essersi rivolta ad un legale, è stata una donna che racconta che quando ieri si è presentata ininsieme al personale dell’impresa di pompe funebri cui si era rivolta per prendere in consegna il corpo deldeceduto il giorno prima e metterlo dentro la bara, “gli addetti non riuscivano are la” e al posto di quella del genitore “veniva consegnata quella di un altro defunto”.Il personale delle pompe funebri avrebbe, quindi, chiesto spiegazioni alla direzione sanitaria, che “dopo alcune ricerche – afferma la donna – confermava che era avvenuto uno scambio di salme”. Dopo l’arrivo della polizia, “si è scoperto – continua la figlia – che la ...

