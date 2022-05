New York, un caso sospetto di vaiolo delle scimmie (Di sabato 21 maggio 2022) I funzionari della città di New York City hanno stanno monitorando un caso sospetto di vaiolo delle scimmie, poiché un focolaio di una malattia raramente rilevata al di fuori dell'Africa è stato confermato in più paesi. Lo segnala il Wall Street Journal specificando che il paziente a New York sta ricevendo cure al Bellevue Hospital, dove i funzionari sanitari della città hanno affermato di aver eseguito test preliminari per confermare se la persona abbia contratto il vaiolo delle scimmie. A livello globale, sono stati confermati 37 casi e 71 sono sotto indagine in paesi in cui il vaiolo delle scimmie non è endemico, ha affermato l'Organizzazione mondiale della ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 21 maggio 2022) I funzionari della città di NewCity hanno stanno monitorando undi, poiché un focolaio di una malattia raramente rilevata al di fuori dell'Africa è stato confermato in più paesi. Lo segnala il Wall Street Journal specificando che il paziente a Newsta ricevendo cure al Bellevue Hospital, dove i funzionari sanitari della città hanno affermato di aver eseguito test preliminari per confermare se la persona abbia contratto il. A livello globale, sono stati confermati 37 casi e 71 sono sotto indagine in paesi in cui ilnon è endemico, ha affermato l'Organizzazione mondiale della ...

