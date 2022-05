Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 21 maggio 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 21 maggio 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 19, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (80) 3 (78) 2 (65) 43 (60) 13 (58) Cagliari: 15 (122) 77 (88) 18 (84) 27 (83) 89 (65) Firenze: 70 (61) 50 (61) 90 (56) 81 (55) 10 (55) Genova: 38 (55) 47 (49) 52 (41) 30 (40) 16 (40) Milano: 44 (95) 66 (85) 71 (76) 59 (68) 83 (59) Napoli: 8 (170) 77 (71) 3 (65) 79 (56) 56 (51) Palermo: 45 (97) 46 (64) 48 (53) 66 (53) 84 (51) Roma: 86 (80) 13 (63) 16 (59) 64 (56) 50 (51) Torino: 58 (107) 45 (99) 86 ...

Advertising

infoitestero : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 21 maggio 2022 - zazoomblog : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 21 maggio 2022 - #Estrazioni #Lotto #numeri - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #SuperEnalottoUltimaestrazioneSisal #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di sabato 21 maggio… - GiGi_Lotto : Sistema SuperEnalotto ridotto di 16 numeri a garanzia del 4 valido dal 21 Maggio 2022 - GiGi_Lotto : Previsioni Superenalotto del 21-05-2022 -

di Fabio Belli)10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 17 maggio: tutte le vincite SUPERSTAR, "STELLE" E INFOChi ha puntato sul numero Superstar nell'...Estrazioni deldi oggi giovedì 19 maggio 2022 Estrazioni deldi stasera giovedì 19 maggio 2022 Quote della sestina vincente del, LE RUOTE BARI 32 21 59 44 90 ...La Campania festeggia ancora con il SuperEnalotto: nel concorso del 19 maggio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 31.057,58 euro. La giocata vincente è stata convalidata ne ...Chieti. Il SuperEnalotto premia l’Abruzzo: nel concorso del 19 maggio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 31.057,58 euro. La giocata vincente è stata centrata nell'esercizio di via Pu ...