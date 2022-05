Infortunati Cagliari, due indisponibili per Agostini: ecco chi sono (Di sabato 21 maggio 2022) Infortunati Cagliari: le ultime dall’infermeria dei rossoblù in vista della sfida di domani contro il Venezia Le ultime sulle condizioni di Edoardo Goldaniga ed Henrique Dalbert, unici acciaccati in casa Cagliari, in vista del match di domani contro il Venezia. Il difensore si è fermato ieri in allenamento a causa di un fastidio alla caviglia così come l’esterno brasiliano per una distorsione alla caviglia sinistra rimediata in allenamento. I due giocatori sono ancora fermi ai box e difficilmente saranno in campo contro il Venezia nella gara di domani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022): le ultime dall’infermeria dei rossoblù in vista della sfida di domani contro il Venezia Le ultime sulle condizioni di Edoardo Goldaniga ed Henrique Dalbert, unici acciaccati in casa, in vista del match di domani contro il Venezia. Il difensore si è fermato ieri in allenamento a causa di un fastidio alla caviglia così come l’esterno brasiliano per una distorsione alla caviglia sinistra rimediata in allenamento. I due giocatoriancora fermi ai box e difficilmente saranno in campo contro il Venezia nella gara di domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari, due indisponibili per il match di domani ?? - ClaudioMasini7 : -il Torino senza allenamenti -il Cagliari con mille casi Covid e il terzo portiere -la Juve (C. Italia) con Aké e m… - TuttoFanta : ? #CAGLIARI: oggi #Goldaniga è tornato in gruppo ?? - fantapiu3 : #CagliariInter, #Lautaro top, sardi battuti, le pagelle del match #fantacalcio #campionato #calciomercato… - CalcioInfo365 : ??#CAGLIARI: il motivo dell'assenza di #Goldaniga #fantacalcio #infortunati #CagliariInter -