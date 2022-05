Fiorentina-Juventus 2-0 | Allegri | “I nostri 70 punti sono un po’ falsi | non serve una rivoluzione”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 maggio 2022) “Mercato? Parliamo con la società per sistemare una squadra che ha bisogno di una sistemata.contento perché abbiamo unità di intenti con la società, abbiamo tanti giocatori ed è normale che ci saranno delle uscite. Chiellini, Dybala e Bernardeschiusciti, c’è il mercato, ma dobbiamo fare le cose con calma e lucidità. Ogni giorno escono nomi sui giornali. Da lunedì cominciamo a pensare a come sistemare la squadra, una buona base c’è ma l’anno prossimo dovremo far meglio. Abbiamo tanti giovani, pian piano la squadra crescerà”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo la sconfitta contro la: “Abbiamo iniziato bene, concluso degnamente l’annata, ora giriamo pagina e pensiamo all’anno prossimo. A parte Vlahovic, Kean e Rabiot che erano diffidati si ...