Covid: 23.976 positivi, 91 le vittime (Di sabato 21 maggio 2022) Sono 23.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.561. Le vittime sono invece 91 rispetto alle 89 di ieri. I tamponi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Sono 23.976 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.561. Lesono invece 91 rispetto alle 89 di ieri. I tamponi ...

Advertising

LaNotifica : Covid, 23.976 nuovi casi e 91 decessi in 24 ore - vivereitalia : Covid, 23.976 nuovi casi e 91 decessi in 24 ore - sulsitodisimone : I nuovi casi di Covid sono 23.976, 91 morti e tasso positività al 10,3% - messina_oggi : Covid, 23.976 nuovi casi e 91 decessi in 24 oreROMA (ITALPRESS) - Sono 23.976 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri… - infoitinterno : Covid, in Italia 23.976 nuovi casi con 231.931 tamponi e altri 91 morti -