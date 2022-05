Calciomercato Napoli | una big vuole Zielinski | è appena arrivata la notizia

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 21 maggio 2022) L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio profilo Twitter, ha rivelato che, se ildecidessero di separarsi in estate, il Tottenham di Antonio Conte potrebbe essere uno dei maggiori pretendenti per mettere sotto contratto il polacco. Piotr(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Piotrnon ha vissuto la sua miglior stagione da quando è ae le sue prestazioni altalenanti hanno portato un alone di dubbio sulla sua permanenza con gli azzurri. Il tecnico italiano, inoltre, ha da tempo un debole per il centrocampista polacco, tanto da richiederlo alla dirigenza dell’Inter quando era alla guida dei nerazzurri; dopo due anni, questa potrebbe rivelarsi la volta giusta per arruolaretra i ...