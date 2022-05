Anche il Milan cambia società: va a RedBird di Cardinale e sogna in grande (Di sabato 21 maggio 2022) Il Milan cambia società e passa da Elliot alla RedBird di Gerry Cardinale, che si aggiudica la società per 1,3 miliardi di euro. È un momento d’oro per i rossoneri che si apprestano a festeggiare lo scudetto, ad essere travolti dalle emozioni, con i tifosi che sognano in grande con la nuova società pronta ad immettere capitali freschissimi per il calciomercato. Il Milan è Anche una delle poche società in Italia che rispetta il nuovo Fair Play Finanziario della Uefa, quindi non ha particolari problemi di spesa grazie alla gestione oculata e vincente di Paolo Maldini, che si appresta a vincere lo scudetto con un modello di gestione non dispendioso. Insomma sembra essere tutto perfetto ... Leggi su napolipiu (Di sabato 21 maggio 2022) Ile passa da Elliot alladi Gerry, che si aggiudica laper 1,3 miliardi di euro. È un momento d’oro per i rossoneri che si apprestano a festeggiare lo scudetto, ad essere travolti dalle emozioni, con i tifosi cheno incon la nuovapronta ad immettere capitali freschissimi per il calciomercato. Iluna delle pochein Italia che rispetta il nuovo Fair Play Finanziario della Uefa, quindi non ha particolari problemi di spesa grazie alla gestione oculata e vincente di Paolo Maldini, che si appresta a vincere lo scudetto con un modello di gestione non dispendioso. Insomma sembra essere tutto perfetto ...

