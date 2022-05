Alla convention di Forza Italia compare anche Ronn Moss, l’attore di “Ridge” in Beautiful: “Grazie al presidente Berlusconi per l’invito” (Di sabato 21 maggio 2022) Ronn Moss, l’attore americano noto per il suo ruolo di Ridge nella soap Beautiful, è intervenuto dal palco della convention di Forza Italia a Napoli, raccontando la sua passione per la Puglia e le ragioni della sua decisione di investire nel territorio pugliese. “Ho conosciuto la Puglia dieci anni fa e ha rapito il mio cuore – ha raccontato – c’è qualcosa di diverso in Puglia rispetto a tutte le altre regioni Italiane. Ho visto le possibilità di una grande crescita di questa terra, così ho investito nel vino insieme a molti amici e oggi la Puglia per me è la mia seconda casa”. Berlusconi ha voluto ringraziare l’attore postando sui social una foto con lui. Moss in un’intervista al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022)americano noto per il suo ruolo dinella soap, è intervenuto dal palco delladia Napoli, raccontando la sua passione per la Puglia e le ragioni della sua decisione di investire nel territorio pugliese. “Ho conosciuto la Puglia dieci anni fa e ha rapito il mio cuore – ha raccontato – c’è qualcosa di diverso in Puglia rispetto a tutte le altre regionine. Ho visto le possibilità di una grande crescita di questa terra, così ho investito nel vino insieme a molti amici e oggi la Puglia per me è la mia seconda casa”.ha voluto ringraziarepostando sui social una foto con lui.in un’intervista al ...

