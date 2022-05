Sisma Emilia | Mattarella “Chiave della ripartenza la solidarietà”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ladopo il terremoto è passata attraverso latra i cittadini, tra le famiglie, tra la società e le istituzioni locali e nazionali,dell'intero popolo italiano verso le comunità in difficoltà di cui il volontariato è stato espressione straordinaria.tra sindacato e impresa per rimettere in modo le attività produttive”. A questo vi si è “accompagnata lucidità nella scelta delle priorità,, lucidità e tenacia”. Così il presidenteRepubblica, Sergio, nel corsoricorrenza del 10° anniversario delina Medolla. “La ricostruzione va ...