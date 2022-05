Playground? No del Comune al parco del Mercatello (Di venerdì 20 maggio 2022) di Michele Capone Playground? No grazie. Sembra questa la risposta del Comune di Salerno alle richieste di adibire uno spazio al parco del Mercatello, dedicato al basket. Le indiscrezioni riguardanti il progetto esecutivo di riqualificazione del parco non fanno riferimento alla creazione di uno spazio del genere. La richiesta di un Playground ( trad. campetto- a beneficio dei consiglieri comunali che conoscono solo l’inglese del calcio, o che ritengono il termine campetto riferito solo al campo di gioco del calcetto scapoli ammogliati), ufficialmente venne avanzata lo scorso anno dal presidente della sezione salernitana dell’ Unione Veterani dello Sport, Oreste Pastore, e dal presidente provinciale della FIP , Maurizio Foccillo, ma la richiesta, per vie informali era già stata ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 20 maggio 2022) di Michele Capone? No grazie. Sembra questa la risposta deldi Salerno alle richieste di adibire uno spazio aldel, dedicato al basket. Le indiscrezioni riguardanti il progetto esecutivo di riqualificazione delnon fanno riferimento alla creazione di uno spazio del genere. La richiesta di un( trad. campetto- a beneficio dei consiglieri comunali che conoscono solo l’inglese del calcio, o che ritengono il termine campetto riferito solo al campo di gioco del calcetto scapoli ammogliati), ufficialmente venne avanzata lo scorso anno dal presidente della sezione salernitana dell’ Unione Veterani dello Sport, Oreste Pastore, e dal presidente provinciale della FIP , Maurizio Foccillo, ma la richiesta, per vie informali era già stata ...

lillidamicis : Partita la terza edizione di “Rooftops EP 03”, festival di arte e design sui tetti di Città vecchia. I prossimi app… - mirko_scire : @callmevarco @Christi99760781 @XboxItalia La dashboard non presenta miglioramenti da xbox one, è lenta e dispersiva… - VGCItaly : RT @PadoVGC: PLAYGROUND SUMMER SERIES TERZA TAPPA ISCRIZIONI APERTE ?? Domenica 22 Maggio ORE 15:00 inizio torneo ?? Playground Esport Pub R… - EnergyWebRadio1 : The Rasmus sono un gruppo musicale rock alternativo finlandese. Nei primi tre album figurano con il nome di Rasmus,… - PadoVGC : PLAYGROUND SUMMER SERIES TERZA TAPPA ISCRIZIONI APERTE ?? Domenica 22 Maggio ORE 15:00 inizio torneo ?? Playground E… -