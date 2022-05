Luigi De Laurentiis: «Il problema è che non c’è uno Spotify del calcio, ci vorrebbe un nostro canale» (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite del forum “Il calcio che l’Italia si merita”, organizzato dal Corriere dello Sport. “Il calcio è intrattenimento e deve sfidare una frammentazione gigantesca di prodotto. I giovani usano la tv come terzo schermo, sempre interrotti. Ma non è la qualità del prodotto il problema è la raggiungibilità del prodotto. Non sanno come vedere la partita del Sassuolo o del Palermo. E’ questo il problema. Non c’è uno Spotify del calcio. La Disney s’è comprata tutto, e ha ritirato da tutte le piattaforme i suoi titoli, ha perso fatturato mentre costruiva Disneyplus, ma in poco tempo ha raggiunto 150 milioni di abbonati. Il calcio è un premium fantastico, il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Bari,De, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite del forum “Ilche l’Italia si merita”, organizzato dal Corriere dello Sport. “Ilè intrattenimento e deve sfidare una frammentazione gigantesca di prodotto. I giovani usano la tv come terzo schermo, sempre interrotti. Ma non è la qualità del prodotto ilè la raggiungibilità del prodotto. Non sanno come vedere la partita del Sassuolo o del Palermo. E’ questo il. Non c’è unodel. La Disney s’è comprata tutto, e ha ritirato da tutte le piattaforme i suoi titoli, ha perso fatturato mentre costruiva Disneyplus, ma in poco tempo ha raggiunto 150 milioni di abbonati. Ilè un premium fantastico, il ...

