Kate Middleton osa con l'abito, mano nella mano di Tom Cruise: William imbarazzato (Di venerdì 20 maggio 2022) È nata una stella e si chiama Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge alla prima di Top Gun: Maverick supera se stessa con il magnifico abito fasciante che scopre le spalle, firmato Roland Mouret, (2.648 euro) e orecchini da 12.390 euro. E seduce Tom Cruise che le prende la mano sul red carpet, con profondo imbarazzo di William che le è accanto. Kate Middleton, l'abito fasciante di Roland Mouret Kate Middleton non è mai stata così magnetica come ora. Pensavamo avesse raggiunto il vertice con gli abiti da sera indossati negli ultimi mesi, come quello d'oro per la prima di No Time to Die. Ma ci sbagliavamo. Il look scelto per accogliere Tom Cruise, arrivato direttamente dal Festival di ...

