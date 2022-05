Inter | UFFICIALE | niente Samp per Gagliardini Infrazione al piede | il comunicato

Advertising

AntoVitiello : Ufficiale: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si giocheranno domenica 22 maggio alle ore 18:00 #sassuolomilan - cmdotcom : #Inter, UFFICIALE: niente #Sampdoria e stagione finita per #Gagliardini. Infrazione al piede, il comunicato… - asrsupporter : RT @jerryscottismo: Rudiger Sìssignora è fatta col tedesco ?? Ufficiale al Real Madrid Investcorp/Milan mercato da 300m ?? Saltata tratt… - jerryscottismo : Rudiger Sìssignora è fatta col tedesco ?? Ufficiale al Real Madrid Investcorp/Milan mercato da 300m ?? Saltata t… - sportface2016 : #Inter, #Gagliardini non ci sarà contro la Sampdoria: il comunicato ufficiale -

Calciomercato.com

Attraverso un comunicato, l'ha reso nota l'assenza di Roberto Gagliardini in occasione della sfida contro la Sampdoria, valida per la 38giornata di Serie A 2021/2022. Il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a ...Commenta per primo Roberto Gagliardini non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domenica a San Siro contro la Sampdoria e decisiva per la battaglia a distanza per lo scudetto con il ... Inter, UFFICIALE: niente Samp per Gagliardini. Infrazione al piede Il centrocampista dell’Inter Gagliardini salta per infortunio la sfida contro la Sampdoria, ultima giornata di campionato ...L’Inter si appresta a giocare l’ultima di campionato contro ... Stiamo parlando di Roberto Gagliardini. Di seguito il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro: “Roberto Gagliardini non sarà a ...