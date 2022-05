(Di venerdì 20 maggio 2022) La Salernitana si gioca laall’ultima giornata di campionato, contro l’Udinese, in casa. Il Corriere dello Sport intervista il presidente del club, Danilo. Racconta che la squadra è concentrata e che ha provveduto a comunicare ai suoi giocatori il. «Gli ho comunicato anche ilper l’eventuale, che non è motivazionale ma solo per gratificare le loro straordinarie prestazioni. È un super. Siamo a circa 7di costo aziendale, ovvero tree mezzo netti. Idevono sentire che la proprietà punta su di loro ed è disposta a dargli prospettive, a gratificare le loro famiglie e le loro scelte. Ilsarebbe gestito ...

Advertising

napolista : #Iervolino: «Ho fissato il premio salvezza a 7 milioni, lo gestiranno direttamente i calciatori» Al CorSport: «Han… - SportdelSud : ??? Il presidente #Iervolino ha concordato con i calciatori il premio salvezza in caso di permanenza della… - mimpell1959 : ?? Il numero uno della Salernitana, Danilo Iervolino, ha fissato a 3 milioni di euro lordi il premio salvezza per lo… -

Agenzia ANSA

...hatre corse aggiuntive della metropolitana per garantire il rientro dei tifosi. All'entusiasmo della citta', pero', si affianca quello della proprieta'. Oggi il presidente Danilo, ......hatre corse aggiuntive della metropolitana per garantire il rientro dei tifosi. All'entusiasmo della citta', pero', si affianca quello della proprieta'. Oggi il presidente Danilo, ... Salernitana, Iervolino stanzia il premio salvezza Non a caso, su richiesta di Regione Campania e Comune di Salerno, Trenitalia ha fissato tre corse aggiuntive della metropolitana per garantire il rientro dei tifosi. All'entusiasmo della città, però, ...La Prefettura di Milano ha vietato la vendita di alcolici per la gara tra Inter e Sampdoria, in programma domenica alle 18. I dettagli.