Giustizia, l’importanza dei referendum (Di venerdì 20 maggio 2022) di Giuseppe Gargani È importante l’appuntamento referendario del 12 giugno perché i problemi della Giustizia vengono discussi e valutati dalla società civile nel suo complesso. Dopo oltre quarant’anni di nuovo l’elettore è chiamato ad esprimersi su cinque domande e le risposte possono costituire una inversione di marcia, una discontinuità utile per correggere le deviazioni che la Giustizia subisce da molti anni. Quel referendum verteva sulla responsabilità civile del magistrato invocata dai radicali ma confermata dal responso elettorale che per il 70% sì esponesse favorevolmente. Il Parlamento subito dopo avrebbe dovuto interpretare correttamente il messaggio degli elettori, ma votò una legge che attribuiva al magistrato una responsabilità molto tenue, indiretta, perché responsabile resta lo Stato che può rivalersi sullo stesso ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 20 maggio 2022) di Giuseppe Gargani È importante l’appuntamento referendario del 12 giugno perché i problemi dellavengono discussi e valutati dalla società civile nel suo complesso. Dopo oltre quarant’anni di nuovo l’elettore è chiamato ad esprimersi su cinque domande e le risposte possono costituire una inversione di marcia, una discontinuità utile per correggere le deviazioni che lasubisce da molti anni. Quelverteva sulla responsabilità civile del magistrato invocata dai radicali ma confermata dal responso elettorale che per il 70% sì esponesse favorevolmente. Il Parlamento subito dopo avrebbe dovuto interpretare correttamente il messaggio degli elettori, ma votò una legge che attribuiva al magistrato una responsabilità molto tenue, indiretta, perché responsabile resta lo Stato che può rivalersi sullo stesso ...

