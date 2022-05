Fedez incontra il suo idolo Mark Hoppus (Di venerdì 20 maggio 2022) Ieri, 19 maggio 2022, il rapper Federico Lucia aka Fedez sulle sue Instagram Stories ha reso noto l’incontro con l’idolo di una vita, Mark Hoppus, musicista statunitense, fondatore dei Blink-182. Il cantante milanese, tornato a casa, ha commentato subito la serata con uno dei maggiori successi della band All The Small Things. Il rapper su Instagram : “Era sempre stato un mio sogno incontrarlo, ma ora ha un significato diverso” Inoltre sul social, Fedez dichiara anche come incontrare Mark Hoppus sia sempre stato un suo sogno, ma che oggi il tutto assume un significato ancor più speciale, dato che anche il leader dei Blink-182 ha avuto un esperienza clinica simile a quella che sta affrontando il cantante milanese. Alla fine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Ieri, 19 maggio 2022, il rapper Federico Lucia akasulle sue Instagram Stories ha reso noto l’incontro con l’di una vita,, musicista statunitense, fondatore dei Blink-182. Il cantante milanese, tornato a casa, ha commentato subito la serata con uno dei maggiori successi della band All The Small Things. Il rapper su Instagram : “Era sempre stato un mio sognorlo, ma ora ha un significato diverso” Inoltre sul social,dichiara anche comeresia sempre stato un suo sogno, ma che oggi il tutto assume un significato ancor più speciale, dato che anche il leader dei Blink-182 ha avuto un esperienza clinica simile a quella che sta affrontando il cantante milanese. Alla fine ...

M1RTILLO : FEDEZ CHE INCONTRA MARK HOPPUS CHE NON CAPISCE UN CAZZO QUANDO PARLA IN ITALIANO FEDEZ TUTTO CAGATO SOTTO - lelleranitram : E comunque le storie Instagram di @Fedez che incontra @markhoppus sono la cosa più bella che vedrete oggi. - martacerritelli : RT @fanpage: Baby Vittoria incontra la 'zia' Donatella Versace sfoggiando il suo primo total look #Versace - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fedez incontra Mark Hoppus dei Blink 182: «Ci siamo scritti da quando ho scoperto il tumore. Confesso, ho pianto» https://t.co… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Fedez incontra Mark Hoppus dei Blink 182: «Ci siamo scritti da quando ho scoperto il tumore. Confesso, ho pianto» https://t.co… -