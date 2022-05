Esami terza media 2022, alunni con disabilità e DSA: prove, misure compensative e dispensative, diploma. FAQ (Di venerdì 20 maggio 2022) L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall'OM n. 64/2022 che, per gli alunni con disabilità e con DSA, rinvia al DM n. 741/2017. Ammissione, svolgimento prove, conseguimento diploma o attestato di credito formativo. FAQ L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 maggio 2022) L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall'OM n. 64/che, per glicone con DSA, rinvia al DM n. 741/2017. Ammissione, svolgimento, conseguimentoo attestato di credito formativo. FAQ L'articolo .

Advertising

eiaculatio : @FloraPiachica Almeno .. esami in ospedale.. forse la terza volta è quella buona - tocqueville7 : @aeleganzanota @gpazzaglia71 Anni 60. Esame di terza, esame di quinta, esame di ammissione alla media, esame di ter… - quantunque1 : RT @augustociardi75: Ognuno fa quello che vuole, ma ognuno è libero di commentare ciò che vuole. Trovo le feste e le cerimonie per il #Gend… - augustociardi75 : Ognuno fa quello che vuole, ma ognuno è libero di commentare ciò che vuole. Trovo le feste e le cerimonie per il… - _M_I_C___ : @blanchewitch17 Gli esami di terza media di mia figlia! ?????? -