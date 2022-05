È allarme vaiolo da scimmie, i casi sono 3 (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – È allarme vaiolo da scimmie: “Ho appena ricevuto notizia dal Seresmi (Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive) che anche gli altri due casi sospetti correlati con il caso zero italiano, sono stati confermati, pertanto salgono a 3 i casi di vaiolo da scimmie tutti presi in carico dall’Istituto Spallanzani. Ho aggiornato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sanità: arriva il nuovo contratto con aumento di 85 euro al mese Tangenti sanità: sei arresti negli ospedali Pini e Galeazzi di Milano Abruzzo: mense scuole pubbliche e private con violazioni e irregolarità Sigarette elettroniche primo morto in America Bimbo affetto da ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – Èda: “Ho appena ricevuto notizia dal Seresmi (Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive) che anche gli altri duesospetti correlati con il caso zero italiano,stati confermati, pertanto salgono a 3 ididatutti presi in carico dall’Istituto Spallanzani. Ho aggiornato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sanità: arriva il nuovo contratto con aumento di 85 euro al mese Tangenti sanità: sei arresti negli ospedali Pini e Galeazzi di Milano Abruzzo: mense scuole pubbliche e private con violazioni e irregolarità Sigarette elettroniche primo morto in America Bimbo affetto da ...

Advertising

LaStampa : Allarme vaiolo delle scimmie, casi in aumento in tutto il mondo: come riconoscere i sintomi - Agenzia_Ansa : 'I giovani non sono coperti dal vaiolo delle scimmie, perché non sono vaccinati contro il vaiolo. Ma è presto per v… - ilgiornale : Confermati tre casi di vaiolo delle scimmie nel nostro Paese, tutti in cura all'ospedale Spallanzani. Ma gli espert… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Allarme vaiolo delle scimmie, 3 casi confermati in Italia, 23 in Spagna. Spallanzani: “Trasmissione non solo sessuale” https:… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Vaiolo delle scimmie, Vaia: “In Italia situazione da controllare ma nessun allarme” -