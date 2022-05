Don Matteo 13 inarrivabile ma il finale è una tragedia e cresce la protesta (Di venerdì 20 maggio 2022) Don Matteo 13 non delude mai, anche con Don Massimo, alias Raoul Bova, che è perfettamente entrato nella parte. Il secondo appuntamento della settimana, andato in onda giovedì 19 maggio, registra al solito il record di ascolti. Complice anche il ritorno del Colonnello Anceschi (Flavio Insinna) che finalmente si riconcilia con la figlia. Ma il finale è una tragedia quasi del tutto inaspettata. Don Matteo 13, l’ennesimo trionfo L’episodio di Don Matteo 13, Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore, disponibile su RaiPlay, segna l’ennesimo trionfo della serie, incollando al piccolo schermo 5.816.000 spettatori pari al 31.7%. Di fatto, le avventure di Don Massimo, del Maresciallo Cecchini, della Capitana, di Natalina e Pippo sono inarrivabili. Nessuno come loro riesce a ottenere un tale ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 maggio 2022) Don13 non delude mai, anche con Don Massimo, alias Raoul Bova, che è perfettamente entrato nella parte. Il secondo appuntamento della settimana, andato in onda giovedì 19 maggio, registra al solito il record di ascolti. Complice anche il ritorno del Colonnello Anceschi (Flavio Insinna) che finalmente si riconcilia con la figlia. Ma ilè unaquasi del tutto inaspettata. Don13, l’ennesimo trionfo L’episodio di Don13, Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore, disponibile su RaiPlay, segna l’ennesimo trionfo della serie, incollando al piccolo schermo 5.816.000 spettatori pari al 31.7%. Di fatto, le avventure di Don Massimo, del Maresciallo Cecchini, della Capitana, di Natalina e Pippo sono inarrivabili. Nessuno come loro riesce a ottenere un tale ...

