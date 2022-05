Doha Zaghi candidata a sindaco nel Comasco, la rivincita di Lady Demonique dopo lo scontro con Calenda: il via libera dal Tar (Di venerdì 20 maggio 2022) Alle prossime elezioni Comunali Doha Zaghi ci sarà. Già esclusa dalle liste dei candidati di Azione di Carlo Calenda a Como, dopo le polemiche sul lavoro da mistress e i suoi video online considerati blasfemi, Zaghi in arte Lady Demonique ha vinto il ricorso al Tar Lombardia per correre come candidata sindaco per il partito Gay – LGBT+ Solidale, Ambientalista e liberale a San Bartolomeo Val Carvagna nel Comasco. La sua candidatura era stata fermata dalla Commissione elettorale «ingiustamente», come spiega il portavoce del partito Gay Fabrizio Marrazzo. La candidatura di Zaghi era stata presentata a poche ore dalla chiusura delle liste e senza aver raccolto le firme, considerando ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Alle prossime elezioni Comunalici sarà. Già esclusa dalle liste dei candidati di Azione di Carloa Como,le polemiche sul lavoro da mistress e i suoi video online considerati blasfemi,in arteha vinto il ricorso al Tar Lombardia per correre comeper il partito Gay – LGBT+ Solidale, Ambientalista ele a San Bartolomeo Val Carvagna nel. La sua candidatura era stata fermata dalla Commissione elettorale «ingiustamente», come spiega il portavoce del partito Gay Fabrizio Marrazzo. La candidatura diera stata presentata a poche ore dalla chiusura delle liste e senza aver raccolto le firme, considerando ...

