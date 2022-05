Di Michele | «Salvezza? La Salernitana è avvantaggiata»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 maggio 2022) L’ex attaccante David Diha parlato della lottatra Cagliari e, con i secondi favoriti, le sue parole L’ex attaccante David Diha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in merito alla lottatra Cagliari e: VANTAGGI – «Sono fiducioso, laha due vantaggi: è a +2 dal Cagliari e giocherà all’Arechi. Noi eravamo già in zona retrocessione» PUBBLICO – «Sarà fondamentale. E’ una piazza passionale, lo ha dimostrato anche nei momenti più difficili. In città, il calcio è vissuto con amore. Quando puoi contare su un tifo così tutto diventa più semplice» L'articolo proviene da Calcio News 24.