CS: GO, cambiamenti in Team Liquid: Richard “shox” Papillon lascia il roster (Di venerdì 20 maggio 2022) Richard “shox” Papillon, noto giocatore francese di CS: GO, sembra destinato a lasciare Team Liquid, come riportato anche dal sempre informato sito Dot Esports. shox ha preso questa decisione dopo l’ultimo posto ottenuto da Team Liquid al PGL Major di Anversa, in Belgio. Il giocatore ha avuto a che fare anche con una serie di problemi relativi ai viaggi tra il Nord America e l’Europa. Liquid non è riuscita a vincere nemmeno una partita nel più grande evento dell’anno, concludendo con un record di 0-3. La squadra nordamericana è stata sconfitta da Heroic, FURIA e Vitality nella fase a gironi. shox aveva lasciato lo scorso novembre Team Vitality dopo due anni in cui ha ... Leggi su esports247 (Di venerdì 20 maggio 2022), noto giocatore francese di CS: GO, sembra destinato are, come riportato anche dal sempre informato sito Dot Esports.ha preso questa decisione dopo l’ultimo posto ottenuto daal PGL Major di Anversa, in Belgio. Il giocatore ha avuto a che fare anche con una serie di problemi relativi ai viaggi tra il Nord America e l’Europa.non è riuscita a vincere nemmeno una partita nel più grande evento dell’anno, concludendo con un record di 0-3. La squadra nordamericana è stata sconfitta da Heroic, FURIA e Vitality nella fase a gironi.avevato lo scorso novembreVitality dopo due anni in cui ha ...

automotorinews : ??? #F1, aria di conferme (ma anche di cambiamenti) in casa #Mercedes a Barcellona ?? Il team tedesco torna all'ala… - PrincipiADV : Grandi cambiamenti per #PrincipiADV. Nell'ultimo anno siamo cresciuti tanto, il team si è allargato con nuove risor… - MickSchumi_IT : ??? Mick: 'Già abbiamo notato dei cambiamenti nelle altre vetture, ma la situazione sembra ancora unita. Spero che a… - TimesUp75 : RT @SpaghettiShowd1: Domani non c'è solo il Team Drip: preparatevi ad un ri-bilanciamento totale di #KOFXV, con nerf/buff per TUTTI i perso… - PressMareItalia : Di fronte ai grandi #cambiamenti #ambientali, i contributi dei singoli possono sembrare solo #goccenelmare -