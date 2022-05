Charlene di Monaco, l’unico uomo che può salvarla (Di venerdì 20 maggio 2022) Charlene di Monaco ha una sola possibilità per sopravvivere alle dinamiche di Palazzo, quella di affidarsi alle mani di un uomo che non è Alberto. Stiamo parlando di suo fratello Gareth Wittstock che pare abbia conquistato la Principessa Carolina. Charlene di Monaco, tensioni a Palazzo Che vi siano problemi irrisolti tra Charlene di Monaco e la famiglia di Alberto, ormai è evidente. Le tensioni si sono fatte più acute con la malattia della Principessa che l’ha tenuta lontana per mesi. Questo ha cambiato gli equilibri a Montecarlo, dove Carolina è diventata sempre più influente anche perché suo fratello si affidato a lei, sia nelle faccende del Principato sia nell’educazione dei figli. Charlene non è mai andata d’accordo con la cognata e pare che nel ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 maggio 2022)diha una sola possibilità per sopravvivere alle dinamiche di Palazzo, quella di affidarsi alle mani di unche non è Alberto. Stiamo parlando di suo fratello Gareth Wittstock che pare abbia conquistato la Principessa Carolina.di, tensioni a Palazzo Che vi siano problemi irrisolti tradie la famiglia di Alberto, ormai è evidente. Le tensioni si sono fatte più acute con la malattia della Principessa che l’ha tenuta lontana per mesi. Questo ha cambiato gli equilibri a Montecarlo, dove Carolina è diventata sempre più influente anche perché suo fratello si affidato a lei, sia nelle faccende del Principato sia nell’educazione dei figli.non è mai andata d’accordo con la cognata e pare che nel ...

