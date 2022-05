Auto piomba su un passeggino, la bimba ricoverata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni (Di venerdì 20 maggio 2022) Auto travolge una mamma ti portava a passeggio la bambina. Ambedue sono state soccorse e ricoverate nel vicino ospedale. Auto falcia in pieno una mamma che portava a spasso la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 20 maggio 2022)travolge una mamma ti portava a passeggio la bambina. Ambedue sono state soccorse e ricoverate nel vicinofalcia in pieno una mamma che portava a spasso la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetTgcom24 : Auto piomba su un asilo a L'Aquila, il padre del bimbo morto: 'E' stata una fatalità, quella donna non ha colpa, si… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Auto piomba su un asilo a L'Aquila, il padre del bimbo morto: 'E' stata una fatalità, quella donna non ha colpa, siamo… - VANTSTATION : RT @MediasetTgcom24: Auto piomba su un asilo a L'Aquila, il padre del bimbo morto: 'E' stata una fatalità, quella donna non ha colpa, siamo… - palleggetti : testo - dndjcjdjxj : RT @MediasetTgcom24: Auto piomba su un asilo a L'Aquila, il padre del bimbo morto: 'E' stata una fatalità, quella donna non ha colpa, siamo… -