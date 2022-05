Armageddon Time, la recensione: l’ora di diventare grandi (Di venerdì 20 maggio 2022) La recensione di Armageddon Time: James Gray torna in concorso a Cannes con un coming of age autobiografico che purtroppo non coinvolge come avremmo sperato. Registi che si guardano indietro (e anche dentro). Registi alla ricerca della prima scintilla che ha reso il cinema indispensabile, ricordando il loro primo amore. Negli ultimi mesi lo hanno fatto in tanti. Dai dolori necessari di Paolo Sorrentino alla dolcezza di Kenneth Branagh, passando per il romanticismo di Paul Thomas Anderson. È difficile non iniziare una recensione di Armageddon Time, nuovo film di James Gray in concorso al Festival di Cannes 2022, senza pensare agli ultimi film autobiografici che ci hanno tanto commosso e scosso. Un impatto emotivo che a Gray rimane quasi strozzato in gola, come se la … Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 maggio 2022) Ladi: James Gray torna in concorso a Cannes con un coming of age autobiografico che purtroppo non coinvolge come avremmo sperato. Registi che si guardano indietro (e anche dentro). Registi alla ricerca della prima scintilla che ha reso il cinema indispensabile, ricordando il loro primo amore. Negli ultimi mesi lo hanno fatto in tanti. Dai dolori necessari di Paolo Sorrentino alla dolcezza di Kenneth Branagh, passando per il romanticismo di Paul Thomas Anderson. È difficile non iniziare unadi, nuovo film di James Gray in concorso al Festival di Cannes 2022, senza pensare agli ultimi film autobiografici che ci hanno tanto commosso e scosso. Un impatto emotivo che a Gray rimane quasi strozzato in gola, come se la …

Advertising

TweetNotizie : Jessica Chastain è Maryanne in Armageddon Time - radiopopmilano : ?? Cisterna di Latina, rinviati a giudizio i medici che restituirono la pistola a Luigi Capasso ?? In concorso a Cann… - Mila18026580 : RT @leggoit: Anne Hathaway star di Armageddon time a Cannes 2022: «Dedico il ruolo alla mia compianta suocera» - LSpallino : Da vedere @stanzedicinema - VanityFairIt : Anne Hathaway e Jeremy Strong sono i protagonisti della pellicola, presentata in anteprima a Cannes, che si ispira… -