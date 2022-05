Alessandra Ambrosio a Cannes 2022 è coperta (quasi solamente) da pietre preziose

(Di venerdì 20 maggio 2022) La top model braziliana è stata una delle protagoniste della terza serata del Festival. Ha sfilato sulla Croisette con una creazione couture di Sthepan Rolle in un look semi-nude scintillante. L'articolo proviene da DireDonna.

Cannes, sul red carpet sfilano le creazioni più spettacolari dei migliori stilisti: vinconoin Stephane Rolland e Aishwarya Rai in Garauv ...al Festival di Cannes 2022opta per un raccolto chic con una ciocca morbida che le incornicia il viso. Labbra color ciliegia ed un tratto di eyeliner nero che ... Alessandra Ambrosio, il vestito sexy infiamma Cannes Alessandra Ambrosio ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes 2022 con un nude look creato da Stephane Rolland.Festival di Cannes 2022 terza serata: il red carpet del film Armageddon Time è sicuramente stato conquistato da Anne Hataway e Julia ...