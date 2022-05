AEW: Gli ascolti di Dynamite continuano a risalire, stabili i ratings (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo settimane di ascolti in costante calo, l’audience di Dynamite continua a salire avvicinandosi ai numeri di un mese fa. La puntata di questo mercoledì ha visto proseguire ll’Owen Hart Foundation Tournament maschile e femminile, così come la faida tra MJF e Wardlow e tanto altro, una card evidentemente apprezzata dai fan che si sono sintonizzati davanti la tv. Si torna sopra i 900k La puntata di questa settimana di Dynamite ha totalizzato in media 922.000 spettatori, in rialzo del 10% rispetto ai 840.000 di sette giorni fa. Lato ratings il dato continua a rimanere invariato, nella fascia demografica 18-49 confermato lo 0.33 delle ultime settimane. La puntata di questo mercoledì ha avuto la diretta concorrenza dei playoff NHL e nella seconda ora anche della gara-1 tra Golden State Warriors e Dallas ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo settimane diin costante calo, l’audience dicontinua a salire avvicinandosi ai numeri di un mese fa. La puntata di questo mercoledì ha visto proseguire ll’Owen Hart Foundation Tournament maschile e femminile, così come la faida tra MJF e Wardlow e tanto altro, una card evidentemente apprezzata dai fan che si sono sintonizzati davanti la tv. Si torna sopra i 900k La puntata di questa settimana diha totalizzato in media 922.000 spettatori, in rialzo del 10% rispetto ai 840.000 di sette giorni fa. Latoil dato continua a rimanere invariato, nella fascia demografica 18-49 confermato lo 0.33 delle ultime settimane. La puntata di questo mercoledì ha avuto la diretta concorrenza dei playoff NHL e nella seconda ora anche della gara-1 tra Golden State Warriors e Dallas ...

