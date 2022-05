Ultime Notizie – Omicron, Oms: “Corrono sottovarianti, forse più contagiose” (Di giovedì 19 maggio 2022) Corrono veloci e provano a colonizzare sempre più aree del pianeta le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5, e il sottolignaggio di Omicron 2 BA.2.12.1. Le prime due, dal Sudafrica dove inizialmente sono state segnalate e dove hanno alimentato una quinta ondata di Covid-19, sono ormai arrivate in 20 Paesi Omicron 4 e in 19 Omicron 5; BA.2.12.1, invece, dagli Stati Uniti che per primi l’hanno riportata in corrispondenza di un boom di nuovi contagi, ha viaggiato fino a raggiungere 38 Paesi. Questo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, che fa il punto nel report settimanale Covid relativo al periodo 9-15 maggio. A livello globale – riferisce l’Oms – BA.4 e BA.5 rappresentano rispettivamente lo 0,5% e lo 0,4% di tutte le varianti circolanti di Sars-CoV-2, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022)veloci e provano a colonizzare sempre più aree del pianeta lediBA.4 e BA.5, e il sottolignaggio di2 BA.2.12.1. Le prime due, dal Sudafrica dove inizialmente sono state segnalate e dove hanno alimentato una quinta ondata di Covid-19, sono ormai arrivate in 20 Paesi4 e in 195; BA.2.12.1, invece, dagli Stati Uniti che per primi l’hanno riportata in corrispondenza di un boom di nuovi contagi, ha viaggiato fino a raggiungere 38 Paesi. Questo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, che fa il punto nel report settimanale Covid relativo al periodo 9-15 maggio. A livello globale – riferisce l’Oms – BA.4 e BA.5 rappresentano rispettivamente lo 0,5% e lo 0,4% di tutte le varianti circolanti di Sars-CoV-2, ...

Advertising

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - pelias01 : RT @lauranaka: McDonald's annuncia l'addio alla #Russia di #Putin. Foto Getty, 9/3/2022: due donne camminano a #Mosca di fronte a un ristor… - VesuvioLive : Più cari biglietti per metro e aliscafi: la Regione Campania approva i nuovi aumenti - diStasioStefano : @obbadalei @AlbertoBagnai mi sembra una sentenza non aggiornata sulle ultime notizie: nessun cenno agli effetti avv… - MariaLa1445 : @DentroMontanaro E di chi sarebbero queste ultime notizie -