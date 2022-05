Udin&Jazz 11-16 luglio 2022

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il Jazz torna alle sue radici, con lo sguardo rivolto al mondo Presentato oggi al Visionario di Udine il Festival Internazionale Udin&Jazz, giunto alla trentaduesima edizione, che ritorna a Udine dall’11 al 16ed è da sempre organizzato da Euritmica. Riprende dunque anche d’estate, dopo le due edizioni di Udin&Jazz Winter, la tradizione del Festival Jazz degli udinesi e del Friuli. Udin&Jazz si svolgerà infatti in piena estate per arricchire di contenuti artistici e culturali la stagione del capoluogo friulano e per riportare a Udine il meglio del grande jazz, classico e moderno, a livello nazionale ed internazionale. In una settimana densa di concerti e di eventi ad essi collegati, di laboratori, di mostre, di incontri tra operatori e appassionati di questa straordinaria musica, ci sarà modo di riprendere un progetto che viene da ...

C.); dal 12 al 16 luglio poi,&Jazz ospiterà due concerti a sera al Teatro Palamostre (alle 20 e alle 22) e contestualmente, in fasce orarie diverse, altri concerti, incontri e presentazioni. In ...Riprende dunque anche d'estate, dopo le due edizioni di&Jazz Winter, la tradizione del Festival Jazz degli udinesi e del Friuli.&Jazz si svolgerà infatti in piena estate per arricchire di ... Udine, guide turistiche a UDIN JUMP Il Festival Internazionale Udin&Jazz, giunto alla trentaduesima edizione e da sempre organizzato da Euritmica, per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig, ritorna a Udine dall’11 al 16 luglio.In città, oltre trenta appuntamenti in sei giorni, dall'11 al 16 luglio, con il top jazz internazionale, italiano e regionale tra avanguardia e tradizione, e tanti eventi ...