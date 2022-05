(Di giovedì 19 maggio 2022) Mosca pronta a colloqui ma no sanzioni. Kiev: russi si ritirino Draghi: Serve cessate il fuoco e portare la Russia a negoziato Speranza: Pandemia non è finita, cautela e unità per uscirne Bari, ...

Mosca pronta a colloqui ma no sanzioni. Kiev: russi si ritirino Draghi: Serve cessate il fuoco e portare la Russia a negoziato Speranza: Pandemia non è finita, cautela e unità per uscirne Bari, ...Richiesta di adesione alla Nato di Finlandia e Svezia Russia, da Azvostal 1000 militari si sono arresi Energia, Von der Leyen: "Si punti sulle rinnovabili" Covid, rischi e benefici della quarta dose ... Tgla7d del 19 maggio 2022 Uscita dei soldati dall'acciaieria di Azovstal. Finito dunque l'assedio, Mariupol è ora una città conquistata dai russi. Ma nonostante la resa, non si parla di tregua tra Kiev e Mosca. Non c'è alcuna ...