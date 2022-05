Stefania Craxi, chi è la Presidente della Commissione Esteri e figlia di Bettino (Di giovedì 19 maggio 2022) In occasione della sua elezione a Presidente della Commissione Esteri, scopriamo qualcosa di più su Stefania Craxi, figlia di Bettino. Non solo politica, ma anche i mariti, i figli e ciò che faceva prima di candidarsi negli anni 2000, dopo la morte del padre. Ecco un ritratto inedito di Stefania Craxi. La vita privata di Stefania Craxi Nata a Milano il 25 ottobre 1960, Stefania Craxi ha saputo negli anni farsi strada nel difficile percorso politico, accostandosi e a volte allontanandosi dal solco lasciato dal papà Bettino. La senatrice di Forza Italia, e oggi Presidente della ... Leggi su dilei (Di giovedì 19 maggio 2022) In occasionesua elezione a, scopriamo qualcosa di più sudi. Non solo politica, ma anche i mariti, i figli e ciò che faceva prima di candidarsi negli anni 2000, dopo la morte del padre. Ecco un ritratto inedito di. La vita privata diNata a Milano il 25 ottobre 1960,ha saputo negli anni farsi strada nel difficile percorso politico, accostandosi e a volte allontanandosi dal solco lasciato dal papà. La senatrice di Forza Italia, e oggi...

