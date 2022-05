Sonia Bruganelli e Laura Freddi | gli auguri su Instagram cancellano ogni rivalità

(Di giovedì 19 maggio 2022)compie 50 anni e, per lei, arrivanospeciali quelli di, la moglie di Paolo Bonolis, un tempo fidanzato proprio con la. Negli ultimi anni, il gossip ha ...

Laura Freddi compie 50 anni e, per lei, arrivano auguri speciali quelli di, la moglie di Paolo Bonolis, un tempo fidanzato proprio con la Freddi. Negli ultimi anni, il gossip ha parlato di una presunta rivalità tra le due donne, ma anche oggiha ...Parlando invece più in generale del programma, gli autori starebbero cercando altri due opinionisti di 'fascia alta' per sostituiree Adriana Volpe, mentre nella casa potrebbe ...Tantissimi i fan e i colleghi che l’hanno omaggiata. Tra questi è spuntata Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Con l’istrionico conduttore la Freddi ha vissuto un lungo amore durante la ...Nonostante siano passati pochi mesi da quando è terminata la sesta edizione del GF Vip vinta da Jessica Selassié ecco che si inizia a pensare alla ...