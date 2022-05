Roland Garros, tutte contro Swiatek: il tabellone femminile (Di giovedì 19 maggio 2022) Quando Iga Swiatek ha iniziato il Roland Garros 2020, torneo che avrebbe concluso con il suo primo titolo Slam, aveva vinto appena 20 partite nel circuito WTA. Quest'anno, nell'edizione che segna il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Quando Igaha iniziato il2020, torneo che avrebbe concluso con il suo primo titolo Slam, aveva vinto appena 20 partite nel circuito WTA. Quest'anno, nell'edizione che segna il ...

Advertising

FiorinoLuca : Sul canale ufficiale YouTube del Roland Garros potete seguire live il sorteggio: - FiorinoLuca : Alle ore 19:00 c’è il sorteggio del Roland Garros ma vi vedo tranquilli. - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - roracaseli : qui per dire che se iga swiatek vincerà il Roland garros arriverà a 36 vittorie consecutive e diventerà record di sempre dal 2000 - TV7Benevento : Tennis: Roland Garros, Giorgi esordisce con Zhang e Bronzetti con Ostapenko - -