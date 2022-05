Pamela Prati verso il Grande Fratello Vip 7: “trattativa avanzata”, ma c’è un problema, ecco quale (Di giovedì 19 maggio 2022) Dal prossimo settembre si apriranno le porte del Grande Fratello Vip. In attesa di vedere il cast definitivo, proprio in questi mesi ci saranno notevoli rumors e, tra questi, circola anche il nome di Pamela Prati. Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7: “ma c’è un problema…” Pamela Prati, intervistata tra le pagine del settimanale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 19 maggio 2022) Dal prossimo settembre si apriranno le porte delVip. In attesa di vedere il cast definitivo, proprio in questi mesi ci saranno notevoli rumors e, tra questi, circola anche il nome dialVip 7: “ma c’è un…”, intervistata tra le pagine del settimanale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

AmiciSpecialiu1 : RT @tvstellare: “[...] se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza… - blogtivvu : Pamela Prati verso il Grande Fratello Vip 7: “trattativa avanzata”, ma c’è un problema, ecco quale - zazoomblog : Gf Vip 7 trattativa avanzata per Pamela Prati nel cast… ma c’è un problema da affrontare - #trattativa #avanzata… - Penombra_90 : RT @p0liedrico: La notizia di Pamela Prati al Gfvip si ripete ogni anno come quella dei vecchi che in estate devono ripararsi dal sole e be… - elebenny98 : MA SOLO ORA MI SONO ACCORTA CHE È PAMELA PRATI E NON MIRIANA TREVISAN -