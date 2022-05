Maurizio Costanzo | “Teo Teocoli si è lamentato perché io l’ho ignorato? Gli ho fissato una data e non è venuto | forse è rimasto imbrigliato…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) La pace trae Teoavvenuta nelle scorse settimane a “Domenica In” non ha avuto l’effetto sperato. Facciamo un passo indietro. “Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato, ecco, dalla televisione. Quando parlano, quando fanno quegli spezzoni dove c’erano tutti gli artisti così… Io non ci sono mai. Ad esempio nel film di, L’alfabeto dimi sembra (era una trasmissione, ndr), lui parla di Mai Dire Gol e parla di tutti i suoi personaggi. A me ha messo per terzultimo. Questo e quello ‘poi c’è pure’. L’intervistatore gli ha detto: ‘Eh ma è Teo’. ‘Lasciamo perdere Teo, lasciamo perdere. Non ci interessa’. Io non so, anzi lo so“, aveva dichiarato l’attore comico nel contenitore domenicale di ...