La storia vera di Leo Sharp, il corriere della droga in “The Mule” (Di giovedì 19 maggio 2022) Stasera in tv su canale 5 “Il corriere-The Mule“, film del 2018 diretto da Clint Eastwood. Dopo undici anni da Gran Torino torna davanti alla macchina da presa a dirigere sé stesso in una pellicola basata sulla storia vera di Leo Sharp e romanzata dallo sceneggiatore del film, Nick Schenk. Per anni nascosta, venne poi resa celebre dal giornalista del New York Times, Sam Dolnick, in un articolo del 2014 intitolato “The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule“. Scopriamo di più su quest’incredibile vicenda. Sharp nacque nel 1924 ed era originario di Michigan City, nello stato dell’Indiana, Stati Uniti. Dei primi vent’anni della sua vita si sa poco e nulla, ma l’unica certezza è che durante la Seconda Guerra Mondiale finì a combattere in Italia per gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Stasera in tv su canale 5 “Il-The“, film del 2018 diretto da Clint Eastwood. Dopo undici anni da Gran Torino torna davanti alla macchina da presa a dirigere sé stesso in una pellicola basata sulladi Leoe romanzata dallo sceneggiatore del film, Nick Schenk. Per anni nascosta, venne poi resa celebre dal giornalista del New York Times, Sam Dolnick, in un articolo del 2014 intitolato “The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug“. Scopriamo di più su quest’incredibile vicenda.nacque nel 1924 ed era originario di Michigan City, nello stato dell’Indiana, Stati Uniti. Dei primi vent’annisua vita si sa poco e nulla, ma l’unica certezza è che durante la Seconda Guerra Mondiale finì a combattere in Italia per gli ...

Advertising

fattoquotidiano : La vera storia del bistrot che chiude perché “non trova personale”: “Mi ha licenziato subito prima”. “Con contratto… - iq_196 : RT @ViVilaVitaOra: 'Se un programma televisivo non funziona, viene cancellato. Se un libro non si vende, non va più in ristampa. Se un mode… - _ameday0 : RT @non_belligerent: Tratto da una storia vera Credits: @_ameday0 - Saverio46590362 : @luciodigaetano Quindi la storia delle bionwashball non era vera?!? - non_belligerent : Tratto da una storia vera Credits: @_ameday0 -