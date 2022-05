Inter, possibile anche l’addio di Handanovic: le ultime (Di giovedì 19 maggio 2022) Domenica potrebbe essere l’ultima partita di Handanovic con l’Inter Quella di domenica a San Siro contro la Sampdoria, potrebbe essere l’ultima partita di Samir Handanovic con la maglia dell’Inter. Il portiere e capitano nerazzurro ha il contratto in scadenza al 30 giugno e il suo rinnovo sembra non decollare con la società che gli ha proposto un ingaggio al ribasso rispetto a quello attuale. “Il contratto di Handanovic, infatti, è in scadenza, e ancora non c’è intesa per il rinnovo – si legge -. L’Inter gli ha proposto un accordo annuale con decurtazione del 30% rispetto ai 3,4 milioni che percepisce attualmente. Al di là dell’ingaggio di Onana, il numero uno nerazzurro è rimasto piuttosto freddo davanti all’offerta. Si consumerà l’addio?” si legge sul Corriere ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Domenica potrebbe essere l’ultima partita dicon l’Quella di domenica a San Siro contro la Sampdoria, potrebbe essere l’ultima partita di Samircon la maglia dell’. Il portiere e capitano nerazzurro ha il contratto in scadenza al 30 giugno e il suo rinnovo sembra non decollare con la società che gli ha proposto un ingaggio al ribasso rispetto a quello attuale. “Il contratto di, infatti, è in scadenza, e ancora non c’è intesa per il rinnovo – si legge -. L’gli ha proposto un accordo annuale con decurtazione del 30% rispetto ai 3,4 milioni che percepisce attualmente. Al di là dell’ingaggio di Onana, il numero uno nerazzurro è rimasto piuttosto freddo davanti all’offerta. Si consumerà?” si legge sul Corriere ...

