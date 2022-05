Advertising

samuj28 : @dalila_lanzetta gemelli ascendente acquario - hoshinetti : io e gyu proprio gemelli anche io do questi schiaffetti - com0unG : io purtroppo sono sagittario ascendente gemelli quindi ho brevi passioni molto intense e poi solo l’indifferenza to… - ToLifeAndBack : @dalila_lanzetta Gemelli ascendente gemelli e forse pure la luna è in gemini - as_intomatica : RT @sonobellella_: I GEMELLI DEPRESSI @ariianna__a @as_intomatica @freetwdaiboomer -

Indagata per omicidio stradale la mamma che ha parcheggiato l'auto, lasciando a bordo il figlio 12enne, per riprendere i suoi 2di 5 anni. Scuola chiusa per consentire le indagini del caso.di Virginia Piccolillo, inviata a L'Aquila Ascoltata dagli investigatori la donna (scesa per prendere i suoi due) e il figlio più grande che è rimasto in macchina e si è sporto dal finestrino, ma ha detto di non aver toccato il freno. C'era anche il padre Il freno a mano , la presenza nell'auto, le ...Sabato 21 e domenica 22 maggio la Luna in Acquario sarà quadrata a Urano in Toro: chiarimenti amorosi per lo Scorpione ...ROMA – Sono stabili le condizioni delle due bambine di circa 4 anni, tra i bimbi feriti nell’incidente nell’asilo dell’Aquila, ricoverate da ieri pomeriggio presso la terapia intensiva pediatrica del ...